Пропавший в Ленобласти подросток стал «сотрудником спецслужб» и похитил €64 тыс.

В Санкт-Петербурге нашли пропавшего 17-летнего подростка из Янино. Он стал жертвой мошенников, а затем начал работать на них и похитил €64 тыс. Об этом сообщает 78.ru.

Студент второго курса кулинарного колледжа исчез 25 февраля из арендованного жилья на Ясной улице. Его отец подал заявление в полицию 2 марта, в ночь на 4 марта несовершеннолетнего задержали в Графском переулке.

Оказалось, что аферисты убедили юношу стать «внештатным сотрудником спецслужбы». Первым заданием стало изъятие денег из квартиры на Вербной улице. Подросток принес болгарку и вскрыл сейф, откуда похитил валюту, а затем передал деньги неизвестному и получил за работу 3000 рублей.

Дверь ему открыла 21-летняя внучка владельца. Она тоже была под влиянием мошенников и не удивилась возрасту «агента». Хозяин жилья обратился в полицию. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Молодой человек успел выполнить еще два задания. Он аналогичным образом ограбил квартиры на проспекте Обуховской Обороны и Северном проспекте, но оплаты не получил. Кураторы велели ему «залечь на дно» и оборвать связь с родными. Сейчас юноша находтся под домашним арестом.

О том, что 17-летний молодой человек пропал, стало известно 2 марта. К тому моменту он не выходил на связь с родными несколько дней.

Telegram-каналы сообщали, что с семьей несовершеннолетний общался каждый день, хоть и переехал от них. Когда он перестал выходить на связь, родственники забили тревогу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На поиски вышли волонтеры из двух отрядов.

