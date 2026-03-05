Россиян предупредили о раннем пробуждении клещей в России

ПНИПУ: в этом году сезон активности клещей в России может начаться раньше обычного

В этом году сезон активности клещей в России может начаться раньше обычного. Эксперты Пермского Политеха объяснили, с чем связано раннее пробуждение паразитов, какие виды наиболее опасны и как защититься от укусов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Обычно клещи активизируются весной, когда почва прогревается до +1…+5 °C. На юге России это происходит в апреле, в средней полосе — в мае, а в Сибири и на Урале — ближе к концу весны. Однако в этом году первые клещи могут появиться уже в начале марта в Краснодарском крае и к концу месяца — в центральных регионах, на Урале и в Сибири, если снег сойдет рано и установится теплая погода.

По словам кандидата фармацевтических наук, доцента ПНИПУ Екатерины Баньковской, раннюю активизацию клещей часто связывают с изменением климата. Например, в Архангельской области среднегодовая температура выросла с +0,7 °C в 1960–1989 годах до +2 °C в последние десятилетия, а заболеваемость клещевым энцефалитом за это время увеличилась примерно в три раза. В то же время ученые отмечают, что более мягкие зимы могут снижать тяжесть течения заболевания, тогда как в регионах с суровым климатом чаще встречаются более опасные штаммы вируса.

Еще одной причиной раннего появления клещей стала снежная зима. Паразиты зимуют в лесной подстилке — слое из опавших листьев и травы. Толстый снежный покров действует как теплоизоляция, поэтому даже при сильных морозах температура под снегом может оставаться около нуля. В результате значительная часть популяции успешно переживает зиму и выходит из спячки почти одновременно, как только начинает таять снег.

Наибольшую опасность для человека представляют иксодовые клещи. В России наиболее распространены таежный, собачий и луговой виды. Таежный клещ обитает главным образом в лесных районах Сибири, на Дальнем Востоке, Урале и на северо-западе страны и считается основным переносчиком вируса клещевого энцефалита. Собачий клещ встречается почти во всех регионах России и может переносить боррелиоз и энцефалит. Луговой клещ чаще обитает на открытых пространствах и опасен прежде всего для сельскохозяйственных животных.

Во время укуса клещ впрыскивает в рану слюну, содержащую вещества с обезболивающим эффектом и соединения, препятствующие свертыванию крови. Благодаря этому паразит может долго оставаться на теле жертвы практически незаметно. За всю жизнь, которая может длиться до трех лет, клещ питается кровью всего несколько раз.

Укус клеща может привести к заражению несколькими заболеваниями. Среди них клещевой энцефалит, поражающий нервную систему, болезнь Лайма, которая может переходить в хроническую форму, а также анаплазмоз и эрлихиоз. При этом один клещ способен переносить сразу несколько инфекций. Даже укус незараженного паразита может быть опасен, поскольку способен вызвать сильную аллергическую реакцию.

Специалисты отмечают, что вакцинацию против клещевого энцефалита можно проводить не только зимой, но и весной. При необходимости применяется ускоренная схема, при которой интервал между первой и второй прививкой составляет около двух недель. Это позволяет сформировать иммунитет до начала активного сезона. Перед вакцинацией рекомендуется проконсультироваться с врачом.

