В МИД Ирана назвали управляемой ситуацию в стране

Арагчи: атаки Израиля и США на Иран не достигли целей
Атаки Израиля и США на Иран не достигли своих целей, ситуация в стране находится под контролем. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает телеканал NBC News.

Он отметил, что «командиры были заменены», а вскоре будет заменен и верховный лидер Ирана.

До этого стало известно о ракетных ударах, которые нанес Иран по военно-морской базе США Аль-Джуфайр в Бахрейне. Отмечается, что в результате атаки пострадали также объекты национальной нефтекомпании Bahrain Petroleum Company (BAPCO).

Также 5 марта иранская гостелерадиокомпания (IRIB) сообщила, что Иран нанес удары по нескольким десяткам военных целей США на Ближнем Востоке. По словам журналистов, во время 18-й волны операции «Правдивое обещание 4» были поражены 20 военных целей США в регионе и в таких странах, как Бахрейн, ОАЭ и Кувейт.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Сенат отказался мешать Трампу воевать с Ираном.

 
