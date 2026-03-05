Задержан бывший замминистра обороны Цаликов. В чем его обвиняют?

Бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова задержали по делу о создании преступного сообщества. Его обвиняют в совершении 16 преступлений, в числе которых отмывание денег, растрата и взяточничество. По информации ТАСС, уголовное дело Цаликова связано со строительством объектов для Минобороны в различных российских регионах. Фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова, он обвиняется в совершении 16 преступлений, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Фигурант уголовного дела задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — отметила она.

Следователи предъявили ему обвинение в создании преступного сообщества (часть 3 статьи 210 УК РФ), участники которого в 2017 — 2024 годах похитили бюджетные деньги, отмывании денег (часть 4 статьи 174.1 УК РФ), по 12 эпизодам растраты (часть 4 статьи 160 УК РФ) и по двум эпизодам получения взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, собранные совместно с ФСБ России, следственным департаментом и главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, добавила Петренко.

Уголовное дело Цаликова связано со строительством объектов для Минобороны в различных российских регионах , выяснило ТАСС.

Глава адвокатской коллегии «Жорин и партнеры» Сергей Жорин считает, что 69-летнему Цаликову может грозить почти 20 лет лишения свободы . В беседе с РИА Новости он обратил внимание, что «речь об очень тяжелых составах преступлений».

По информации ТАСС, следователи попросят суд изолировать Цаликова — отправить под стражу или домашний арест. На мере пресечения могут сказаться несколько хронических заболеваний фигуранта, уточнил источник издания.

Родственники Цаликова узнали о его задержании из СМИ. Как утверждает Mash, с ним и его супругой не могут связаться весь день.

Тем временем на дело Цаликова отреагировали в Кремле . Означает ли его задержание, что силовикам дали «зеленый свет» на работу с высокопоставленными чиновниками, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никогда красного света не было. Мы читали, предъявлено обвинение, но никаких деталей мы не знаем. Правоохранители делают свою работу», — сказал он в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

Выяснилось, что Цаликова трижды допрашивали по первому уголовному делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, который отбывает срок за особо крупную растрату и вывод более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Однако сам Иванов «не то что не давал показания на Цаликова, но и не допрашивался по делу своего бывшего коллеги», добавил собеседник ТАСС.

Имущество на миллиарды

Цаликов владеет тремя земельными участками, двумя загородными домами, один из которых в стадии строительства, а также квартирой площадью 155 кв. м в московском районе Очаково-Матвеевское, узнала Baza.

На супругу бывшего первого замминистра обороны РФ оформлено три жилых дома (один из них — в долевой собственности), участок и квартира.

«Общая площадь недвижимости, которой владеет семья Цаликовых, составляет более 3 тысяч гектаров», — отметил Telegram-канал.

Как пишет Baza, самый крупный актив Цаликова — лесной участок площадью 2,2 га рыночной стоимостью около 1,3 млрд рублей в «суперэлитной» деревне Раздоры Московской области. Там ведется строительство «огромного коттеджа». Фигурант арендует участок за 11 тысяч рублей в месяц.

В последней открытой декларации за 2019 год Цаликов заявил о 13 млн рублей дохода, квартире площадью 154,5 кв. м и жилом доме в 326 кв. м. В документе содержится информация о строящемся доме площадью 1868 кв. м и трех земельных участках, пишет ТАСС. Помимо этого, на Цаликова были зарегистрированы автомобили Toyota Land Cruser 200 и ВАЗ 21061, а также мотовездеход «Балтмоторс».

По информации Mash, на двух дочерей фигуранта оформлены бизнес-центр в Хамовниках площадью 264 кв. м и оценочной стоимостью 132 млн рублей, а также два офиса в столице стоимостью 85 млн рублей. На двух сыновей записаны коммерческие помещения Sugar Factory на Земляном Валу площадью 1000 кв. м и оценочной стоимостью 400 млн рублей, участок в деревне Красное в Домодедово стоимостью 130 млн рублей.

Telegram-канал выяснил, что одна из дочерей Цаликова после работы в МЧС стала руководителем компании «Тектум» , которая занимается управлением недвижимостью в Москве. Выручка фирмы в 2025-м составила почти 40 млн рублей. Сыновья фигуранта владеют компанией по сдаче объектов недвижимости в аренду, доход которой в прошлом году приблизился к 35 млн рублей.

Чем известен Цаликов?

Руслан Цаликов родился 31 июля 1956 года в городе Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР. Получил образование экономиста, впоследствии стал кандидатом экономических наук. В 1990–1994 годах работал министром финансов Северной Осетии.

В 1994-м перешел на службу в МЧС России и возглавил главное финансово-экономическое управление, а затем департамент финансово-экономической деятельности ведомства. В том же году главой МЧС стал Сергей Шойгу.

С 2000-го по 2005-й Цаликов занимал должность замминистра МЧС России. В этот период ему присвоили звание заслуженного экономиста РФ. В 2005-м Цаликов занял пост статс-секретаря – замминистра ведомства, а в июне 2007-го получил должность первого замглавы МЧС.

С 17 мая по 15 ноября 2012 года Цаликов был вице-губернатором Московской области. В это время регионом руководил Шойгу.

После назначения Шойгу министром обороны РФ Цаликов в ноябре 2012-го стал его заместителем, а в декабре 2015-го — первым замминистра. В июне 2024-го, после отставки Шойгу, Цаликов был освобожден от своей должности.

26 сентября 2024 года был избран депутатом Верховного Хурала республики Тыва.

Цаликов — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Руслан Цаликов был героем той самой картины ранее задержанного генерала Попова Mash/Telegram

Mash обратил внимание, что Цаликов — один из героев картины бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова. Он запечатлен в форме НКВД вместе с другими экс-военачальниками — самим Булгаковым, Тимуром Ивановым, Павлом Поповым и другими. Также на полотне изображен бывший глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.