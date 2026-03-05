Размер шрифта
Елена Яковлева раскрыла, на что потратит деньги от продажи своих картин

Народная артистка России Елена Яковлева в честь своего 65-летия открыла выставку собственных картин «Вне роли». Об этом пишет NEWS.ru.

Выставка, которую Яковлева открыла в «Покровка. Театре», благотворительная — вырученными от продажи работ деньгам и актриса планирует поддержать ветеранов сцены. Актриса также рассказала, что означает ее абстрактная живопись.

«Девочка радуется солнцу. Девочка грустит, потому что много дождей. Девочка радостная, просто потому, что вся жизнь впереди», — сказала Яковлева, добавив, что она не художница, а фантазерка.

Известно, что вошедшие в экспозицию картины уже куплены.

Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года в небольшом городке Житомирской области. Окончив ГИТИС, она попала в театр «Современник», где дебютировала в спектакле «Двое на качелях». Ее первой работой в кино стал эпизод в фильме «Двое под одним зонтом» Георгия Юнгвальда-Хилькевича 1983 года, а уже вскоре артистка стала звездой благодаря «Интердевочке». Лучшие роли Елены Яковлевой — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Путин поздравил Елену Яковлеву с юбилеем.

 
