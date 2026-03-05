Размер шрифта
Трамп призвал Зеленского «взяться за дело»

Трамп: Зеленскому следует взяться за дело и заключить сделку
Jonathan Ernst/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует «взяться за дело» и заключить сделку о мирном урегулировании конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью изданию Politico.

При этом глава Белого дома отметил, что президент России Владимир Путин готов заключить соглашение. По его словам, украинский лидер не проявляет достаточной готовности к переговорам.

«Немыслимо, чтобы он (Зеленский. — «Газета.Ru») был препятствием. <...> У тебя нет карт. Теперь у него еще меньше карт», — сказал Трамп.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Зеленский заявил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

