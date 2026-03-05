Размер шрифта
В Вологде мужчина забил сожительницу и сам вызвал полицию

В Вологде женщина не выжила после избиения сожителем
MDV Edwards/Shutterstock/FOTODOM

В Вологде задержали 36-летнего мужчину, который жестоко избил свою 39-летнюю сожительницу, спасти женщину не смогли. Об этом сообщает СУ СК по Вологодской области.

Инцидент произошел в ночь на 3 марта в квартире на улице Чернышевского. Мужчина жестоко избил возлюбленную.

Утром, обнаружив пострадавшую без сознания, он позвонил в полицию. Прибывшие полицейские установили криминальный характер происшествия. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об аресте фигуранта.

До этого в Дагестане женщина нанесла мужу несколько ударов лопатой по голове, обнаружив в его телефоне переписку с другой, мужчина потерял память, но отказался подавать заявление.

Ранее россиянин напал с молотком на сожительницу и пытался свести счеты с жизнью.

 
