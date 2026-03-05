В Вологде мужчина забил сожительницу и сам вызвал полицию

В Вологде женщина не выжила после избиения сожителем

В Вологде задержали 36-летнего мужчину, который жестоко избил свою 39-летнюю сожительницу, спасти женщину не смогли. Об этом сообщает СУ СК по Вологодской области.

Инцидент произошел в ночь на 3 марта в квартире на улице Чернышевского. Мужчина жестоко избил возлюбленную.

Утром, обнаружив пострадавшую без сознания, он позвонил в полицию. Прибывшие полицейские установили криминальный характер происшествия. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об аресте фигуранта.

