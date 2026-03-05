Размер шрифта
В Китае восхитились словами Путина о поставках газа в ЕС

Sohu: Путин разрушил план ЕС по постепенному отказу от российского газа
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин разрушил планы Европейского союза (ЕС) по постепенному отказу от импорта российского газа. Об этом пишет китайское издание Sohu.

«Слова Путина нанесли психологическую травму ЕС, поскольку вместо планового эмбарго на российский газ в 2027 году Москва может сейчас перекрыть краны и переориентироваться на рынки, готовые платить более высокие цены», — говорится в материале.

Издание отметило, что ЕС планировал отказаться от российского газа без ущерба для себя. Однако, по словам журналистов, подобная стратегия оказалась провальной.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что с учетом планов Евросоюза по отказу от импорта российского газа Москва может сама инициировать досрочный уход с европейского рынка. Он подчеркнул, что в этом нет никакой политической подоплеки и решение пока не принято — «просто мысли вслух». Глава государства высказал их после переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, во время которых Будапешт получил гарантии поставок нефти и газа по неизменным ценам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии предрекли возвращение ЕС к российскому газу.

 
