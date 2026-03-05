Размер шрифта
Подросток решил прокатиться, угнал внедорожник и устроил погоню с полицией

В Кемеровской области подросток угнал внедорожник и устроил погоню с полицейскими
В Тяжинском округе Кузбасса полицейские задержали 17-летнего подростка, который угнал внедорожник Toyota Land Cruiser и устроил погоню. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

55-летний владелец авто оставил ключи в замке зажигания на парковке около супермаркета. Подросток заметил внедорожник, решил прокатиться, сел за руль и уехал. Мужчина обнаружил пропажу и обратился в полицию. Ориентировку передали всем экипажам.

Автомобиль заметили на выезде из поселка, водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться, но потерял управление и съехал в кювет. За рулем оказался 17-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к ответственности за езду без прав. Возбуждено уголовное дело об угоне, подростку грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого в Казани подростки жестоко избили таксиста, угнали его машину и врезались в отбойник. В отношении родителей несовершеннолетних составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Материалы передали в управление СК РФ по региону.

Ранее пьяный юноша в женском парике угнал BMW и гонял по Красноярску

 
