Власти Франции бойкотируют открытие Паралимпиады из-за символики России

Министра спорта Франции Марина Феррари заявила, что организация не будет отправлять представителя страны на церемонию открытия Параолимпийских игр 2026 года в Италии из-за допуска российских спортсменов с флагом и гимном, передает L.

«Таким образом мы выражаем наше несогласие с позицией Международного паралимпийского комитета, которая была утверждена», — заявила Феррари.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят на играх с флагом и гимном впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.

Ранее польское телевидение отказалось показывать россиян на Паралимпиаде‑2026.