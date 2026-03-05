Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Журналистку и главу фонда «Свободная Бурятия» Гармажапову осудили на очередной срок

В Петербурге журналистке-иноагенту Гармажаповой вынесли заочный приговор
buu3a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд в Санкт-Петербурге заочно вынес приговор соучредителю американского фонда «Свободная Бурятия», журналистке Александре Гармажаповой (признана в РФ иностранным агентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Мировой судья судебного участка №9 города Санкт-Петербурга огласила приговор в отношении иноагента Александры Гармажаповой <...>. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев», — говорится в сообщении.

Как отмечается, дело рассматривалось без Гармажаповой. По совокупности с предыдущим заочным приговором, вынесенным в Улан-Удэ в ноябре 2023 года за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России, Гармажаповой назначено окончательное наказание в виде 7 лет и 3 месяцев.

До этого Генпрокуратура России признала нежелательной «Свободную Бурятию». В качестве причины называлась организация фондом антироссийских акций. По информации надзорного ведомства, сотрудники запрещенной организации под видом «просветительской» деятельности пытались создавать информационные угрозы и организовывали массовые протесты в Бурятии.

Ранее МВД объявило в розыск журналистку Гармажапову.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!