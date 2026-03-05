Журналистку и главу фонда «Свободная Бурятия» Гармажапову осудили на очередной срок

Суд в Санкт-Петербурге заочно вынес приговор соучредителю американского фонда «Свободная Бурятия», журналистке Александре Гармажаповой (признана в РФ иностранным агентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Мировой судья судебного участка №9 города Санкт-Петербурга огласила приговор в отношении иноагента Александры Гармажаповой <...>. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев», — говорится в сообщении.

Как отмечается, дело рассматривалось без Гармажаповой. По совокупности с предыдущим заочным приговором, вынесенным в Улан-Удэ в ноябре 2023 года за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России, Гармажаповой назначено окончательное наказание в виде 7 лет и 3 месяцев.

До этого Генпрокуратура России признала нежелательной «Свободную Бурятию». В качестве причины называлась организация фондом антироссийских акций. По информации надзорного ведомства, сотрудники запрещенной организации под видом «просветительской» деятельности пытались создавать информационные угрозы и организовывали массовые протесты в Бурятии.

Ранее МВД объявило в розыск журналистку Гармажапову.