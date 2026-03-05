Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Армия

Стало известно, сколько моряков погибло при атаке США на иранский фрегат

Постпредство Ирана при ООН: при атаке на IRIS Dena погибли более 100 моряков
Reuters

Более 100 моряков погибли в результате атаки США на иранский фрегат IRIS Dena. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постоянное представительство Исламской Республики при ООН.

«Иранский фрегат Dena, находившийся с дружеским визитом в Индии со 130 моряками на борту, был поражен и потоплен в международных водах субмариной США без предупреждения, что привело к гибели более 100 моряков», — говорится в заявлении.

Как отметили в постпредстве Исламской Республики, США своими действиями нарушили фундаментальные принципы международного права. То же касается принципов свободы навигации.

4 марта агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что иранский фрегат IRIS Dena подвергся атаке у берегов Шри-Ланки. Позже шеф Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что корабль потопила американская подводная лодка, выпустив в него торпеды. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали число уничтоженных иранских военных кораблей.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!