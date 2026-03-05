Стало известно, сколько моряков погибло при атаке США на иранский фрегат

Постпредство Ирана при ООН: при атаке на IRIS Dena погибли более 100 моряков

Более 100 моряков погибли в результате атаки США на иранский фрегат IRIS Dena. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постоянное представительство Исламской Республики при ООН.

«Иранский фрегат Dena, находившийся с дружеским визитом в Индии со 130 моряками на борту, был поражен и потоплен в международных водах субмариной США без предупреждения, что привело к гибели более 100 моряков», — говорится в заявлении.

Как отметили в постпредстве Исламской Республики, США своими действиями нарушили фундаментальные принципы международного права. То же касается принципов свободы навигации.

4 марта агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что иранский фрегат IRIS Dena подвергся атаке у берегов Шри-Ланки. Позже шеф Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что корабль потопила американская подводная лодка, выпустив в него торпеды. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

