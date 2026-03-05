Размер шрифта
В Кувейте заявили о пресечении кибератак на цифровые системы страны

Центр кибербезопасности Кувейта предотвратил кибератаки на системы страны
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Национальный центр кибербезопасности Кувейта пресек атаки, направленные на цифровые системы страны. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его странице в соцсети X.

Отмечается, что выявленные угрозы были оперативно зафиксированы и локализованы специалистами центра. Кибератака не оказала влияния на непрерывность оказания государственных услуг, а также на работу цифровой инфраструктуры государства.

4 марта глава правительства и МИД Катара, шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, в ходе которого призвал Тегеран прекратить наносить удары по арабским государствам Персидского залива.

Подобные действия «не свидетельствуют о добрососедских намерениях» Ирана, подчеркнул министр. По его словам, они демонстрируют стремление Ирана «нанести ущерб своим соседям», «втянуть их в войну, которая не является их войной», а также говорят об отсутствии у Тегерана реального желания к деэскалации конфликта.

Ранее стало известно о кибератаке США и Израиля на Иран.

 
