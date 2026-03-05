Размер шрифта
Посол высказалась о сообщениях о потере Emirates данных россиян на Маврикии

Посол Зейналова назвала слухами потерю Emirates данных россиян на Маврикии
Сообщения, согласно которым авиакомпания Emirates потеряла данные россиян на Маврикии, являются слухами. Об этом ТАСС заявила посол РФ в республике Ирада Зейналова.

«То, что публикуется в Telegram-каналах по поводу некого взорванного дата-центра Emirates и тому подобное, что из-за этого потеряны данные россиян, то это слухи, которые распространяются в Telegram», — сказала дипломат.

Несколькими часами ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Emirates якобы потеряла данные российских туристов, застрявших на Маврикии. По данным журналистов, это произошло в результате атаки иранских беспилотников на дата-центр в ОАЭ.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что на Маврикии из отелей на улицу выгнали российских туристов, которые застряли на острове из-за отмены рейсов. Путешественникам не предложили альтернативных вариантов размещения. Из-за наплыва европейских туристов свободных мест почти нет, семьям с детьми приходится платить от $400 за ночь ради крыши над головой.

Ранее авиакомпания не пустила россиян на борт самолета в ОАЭ из-за гражданства.

 
