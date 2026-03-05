Посол высказалась о сообщениях о потере Emirates данных россиян на Маврикии

Сообщения, согласно которым авиакомпания Emirates потеряла данные россиян на Маврикии, являются слухами. Об этом ТАСС заявила посол РФ в республике Ирада Зейналова.

«То, что публикуется в Telegram-каналах по поводу некого взорванного дата-центра Emirates и тому подобное, что из-за этого потеряны данные россиян, то это слухи, которые распространяются в Telegram», — сказала дипломат.

Несколькими часами ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Emirates якобы потеряла данные российских туристов, застрявших на Маврикии. По данным журналистов, это произошло в результате атаки иранских беспилотников на дата-центр в ОАЭ.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что на Маврикии из отелей на улицу выгнали российских туристов, которые застряли на острове из-за отмены рейсов. Путешественникам не предложили альтернативных вариантов размещения. Из-за наплыва европейских туристов свободных мест почти нет, семьям с детьми приходится платить от $400 за ночь ради крыши над головой.

Ранее авиакомпания не пустила россиян на борт самолета в ОАЭ из-за гражданства.