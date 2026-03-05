Размер шрифта
Российские ученые нашли способ предотвратить многомиллиардные убытки при транспортировке газа

ПНИПУ: создана модель, предсказывающая образование гидратов в газопроводах
Ученые Пермского Политеха разработали математическую модель, которая с точностью более 99,5% позволяет прогнозировать образование газовых гидратов в трубопроводах. Эти твердые кристаллические соединения, похожие на лед, образуются при добыче и транспортировке природного газа и могут полностью перекрывать трубы, вызывая остановку добычи и многомиллиардные убытки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Гидраты формируются при сочетании низких температур и высокого давления — условий, характерных для газопроводов. Кристаллы накапливаются на стенках труб, постепенно сужая просвет, а затем могут полностью перекрыть поток газа. Особенно остро проблема проявляется на месторождениях с так называемым «кислым» газом, содержащим сероводород. Его молекулы легко встраиваются в структуру гидратов и изменяют условия их образования, из-за чего пробки могут появляться даже там, где они обычно не возникают.

По данным Восточного центра государственного планирования, Россия обладает крупнейшими в мире запасами арктических углеводородов: на ее долю приходится около 73% газовых и 45% нефтяных ресурсов региона. Однако разработка таких месторождений связана с серьезными технологическими трудностями. До 40% разведанных запасов газа в стране относятся к трудноизвлекаемым и содержат агрессивные примеси, включая сероводород. В результате из-за гидратных пробок добывающие скважины могут простаивать в среднем до 18 часов в месяц.

Экспериментальные данные о поведении гидратов в присутствии сероводорода крайне ограничены, поскольку исследования с этим токсичным и коррозионно-активным газом требуют специального оборудования. Чтобы решить эту проблему, специалисты ПНИПУ создали герметичную лабораторную установку с реактором высокого давления и системой контроля температуры, которая позволяет безопасно проводить эксперименты.

Используя метод пошагового нагрева, исследователи определили, при каких значениях температуры и давления гидраты образуются и разрушаются в смеси метана и сероводорода. Эксперименты проводились при температурах от +9 до +15 °C и давлениях от 56 до 122 атмосфер — условиях, близких к реальным параметрам работы газопроводов. Полученные данные легли в основу математической модели, позволяющей точно прогнозировать границы образования гидратов.

По словам директора Когалымского филиала ПНИПУ Владимира Поплыгина, отклонение расчетов модели от лабораторных результатов не превышает 0,5%. Для сравнения: традиционные методы расчета, разработанные для обычного газа, при работе с сероводородом могут давать ошибку до 7–8%.

Разработанная модель позволит оперативно оценивать условия образования гидратов, оптимизировать использование ингибиторов и предотвращать аварии в трубопроводах. Это особенно важно для арктических месторождений и морских шельфов, где сочетание низких температур и высокого давления создает благоприятные условия для образования опасных гидратных пробок.

Ранее в России испытали новый материал для фиксации переломов.

 
