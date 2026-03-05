В Индии пропал истребитель

ВВС Индии: истребитель Су-30МКИ перестал выходить на связь во время полета

Экипаж индийского истребителя Су-30МКИ перестал выходить на связь во время полета. Об этом в социальной сети X сообщили Военно-воздушные силы (ВВС) Индии.

«Сообщается о задержке прилета индийского истребителя Су-30МКИ», — говорится в заявлении.

Из него следует, что воздушное судно вылетело из города Джорхат, расположенного в штате Ассам. В последний раз экипаж выходил на связь в 19:42 по местному времени (17:12 мск).

В связи с исчезновением истребителя была начата поисково-спасательная операция. Официальная информация о том, что могло стать причиной пропажи Су-30МКИ, не поступала.

5 марта в Алжире разбился военный транспортный самолет. По данным министерства обороны страны, воздушное судно потерпело крушение после взлета с авиабазы Буфарик к юго-западу от столицы. На борту находились шесть человек, из них выжили только четверо. Пострадавшим потребовалась госпитализация.

28 февраля самолет Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, потерпел крушение в городе Эль-Альто. Воздушное судно после падения столкнулось с несколькими автомобилями. Как написала газета El Deber, самолет перевозил деньги.

Ранее в Турции истребитель F-16 рухнул на автомобильную трассу.