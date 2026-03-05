«Локомотив» вышел в полуфинал пути регионов Кубка России

Московский «Локомотив» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России по футболу.

Встреча проходила в подмосковных Химках и завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей мячи забили Евгений Морозов, открывший счет на 32-й минуте, и Артем Карпукас — на 35-й минуте.

У «Арсенала» единственный гол на счету Кирилла Большакова. На 83-й минуте вратарь туляков Михаил Цулая отразил пенальти после удара Алексея Батракова.

На 7-й минуте повреждение получил форвард «Локомотива» Сергей Пиняев, после чего он не смог продолжить игру. В концовке первого тайма также игрок москвичей Максим Ненахов и полузащитник тульской команды Эдарлин Рейес столкнулись головами.

Определились все полуфинальные пары Пути регионов. «Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Крылья Советов» встретятся с «Локомотивом». Матчи полуфинала пройдут в апреле. Победители двухматчевых противостояний выйдут в финал Кубка России.

