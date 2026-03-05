Размер шрифта
Мачеха травила детей мужа крысиным ядом

В Бразилии женщина подсыпала яд в еду детям мужа
Metropoles

В Бразилии суд штата Рио-де-Жанейро приговорил 49-летнюю Синтию Мариано Диас Кабрал к 49 годам тюрьмы за отравление крысиным ядом приемных детей, одного из них спасти не удалось. Об этом сообщает портал Metropoles.

По данным полиции, обвиняемая начала травить детей в 2022 году. Сначала она подсыпала яд в еду 22-летней падчерице, медики не смогли спасти девушку. Спустя два месяца, Бруно, 16-летний пасынок женщины, пообедал в доме мачехи и заметил в фасоли странные синие пятна. Вскоре ему стало плохо, у юноши диагностировали отравление.

Бразильянку арестовали, на суде выживший подросток рассказал, что мачеха призналась, что подсыпала им в еду крысиный яд. Суд признал мотивом преступления ревность и приговорил женщину к 49 годам заключения.

До этого в Таиланде уборщица пыталась отравить ребенка хозяйки средством для дезинфекции. Младенец сделал несколько глотков, его бабушка заподозрила неладное и срочно отвезла внука младенца в больницу, где врачи подтвердили, что его жизнь вне опасности, но оставили пациента под наблюдением.

Ранее в Липецке мать пыталась отравить двоих детей таблетками.

 
