Полицейские из Ингушетии избили водителя прямо в служебной машине. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

Инцидент произошел 10 января на пересечении улиц Гайрбек-Хаджи и Насыр-Кортская в Назрани. Патрульные ППС остановили Toyota Camry под предлогом проверки документов, а затем силой посадили 28-летнего водителя в служебный автомобиль и повезли в отдел.

В дороге стражи порядка начали наносить мужчине множественные удары руками по телу, избиение продолжили уже в полиции. В результате избиения пострадавший получил разрыв почки и другие тяжелые травмы, после чего был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия, совершенном группой лиц. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, в настоящее время они находятся в СИЗО. Расследование продолжается.

