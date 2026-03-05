Зеленский раскрыл просьбу США к Украине по поводу ситуации на Ближнем Востоке

Зеленский: США попросили Киев помочь в защите неба на Ближнем Востоке от БПЛА

США попросили Украину помочь защитить небо стран Ближнего Востока от иранских дронов. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, он поручил направить в регион специалистов с необходимыми средствами, которые помогут обеспечить необходимую безопасность.

«Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей», — написал Зеленский.

5 марта он заявил, что Украина готова обмениваться со странами Ближнего Востока технологиями и оружием, в частности дронами-перехватчиками, но взамен хочет получить ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

2 марта Зеленский предложил направить на Ближний Восток своих лучших специалистов по уничтожению иранских беспилотников, если лидеры стран региона убедят Россию согласиться на краткосрочное прекращение огня. По его словам, за четыре года украинского конфликта его страна приобрела уникальный опыт в перехвате беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в частности иранских «Шахедов».

Ранее в Китае заявили об использовании Ираном российского опыта ведения СВО.