ФСБ задержало в Азовском море судно с четырьмя украинцами

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым задержали в Азовском море судно с четырьмя гражданами Украины на борту без удостоверений их личности, передает «Интерфакс».

Отмечается, что капитан судна не произволе остановку и попытался скрыться.

В ходе осмотра правоохранители обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.

Кроме того, задержанные не смогли предоставить судовые регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов.

Корабль и рыбаки-украинцы доставлены в порт Керчи для расследования.

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