ФСБ задержало в Азовском море судно с четырьмя украинцами
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Сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым задержали в Азовском море судно с четырьмя гражданами Украины на борту без удостоверений их личности, передает «Интерфакс».
Отмечается, что капитан судна не произволе остановку и попытался скрыться.
В ходе осмотра правоохранители обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.
Кроме того, задержанные не смогли предоставить судовые регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов.
Корабль и рыбаки-украинцы доставлены в порт Керчи для расследования.
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