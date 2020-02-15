Туристы назвали разочаровывающие достопримечательности

Aviasales провел опрос среди туристов и выяснил, какие достопримечательности их разочаровали, передает РИА «Новости».

Так, 26% назвали такой достопримечательностью Эйфелеву башню. Путешественники недовольны большой очередью в кассу и скоплением людей на смотровой площадке и утверждают, что лучше посмотреть на башню с небольшого расстояния.

На втором месте оказалась Голубая мечеть в Стамбуле — 19% респондентов. По словам туристов, на самом деле она не голубого цвета, а внутри много людей, и неприятный запах.

Еще 16% опрошенных пожалели, что поехали к египетским пирамидам. Они пожаловались на «кучи мусора».

13% респондентов не впечатлило Ласточкино гнездо в Крыму. Они рассказали, что это место красиво только на фотографиях в интернете, либо с моря.

10% разочаровал Карлов мост в Праге — они назвали его «обычным каменным мостом». И по 8% назвали Писающего мальчика в Брюсселе и Версаль в пригороде Парижа.

Уточняется, что опрос был проведен среди 17 тысяч человек.