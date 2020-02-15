В Крыму ликвидировали нарколабораторию

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по республике Крым и Севастополю ликвидировали крупную лаборатория по производству наркотических средств для продажи на полуострове и на Кубанию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Как отмечается, незаконной деятельностью занимались двое местных жителей 1996 и 1997 годов рождения. Они арендовали в помещение в частном доме, где производили синтетический наркотик «мефедрон».

Злоумышленники продавали средство в Крыму, Севастополе, а также в Краснадарском крае.

Правоохранителям удалось обнаружить и изъять 16 кг мефедрона и свыше 700 литров прекурсоров для его изготовления в домовладении и на спецскладе в Белогорском районе Крыма.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК России (производство наркотических средств группой лиц в особо крупном размере).

Подозреваемые задержаны.

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