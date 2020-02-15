В посольстве России в Канаде оценили дело о геноциде в Ейске

Нацистские преступники, сумевшие избежать наказания, скрывшись в Канаде, должны быть привлечены к ответственности, заявил представитель посольства России в Канаде. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель посольства напомнил, что нацистские преступления не имеют срока давности. Он подчеркнул, что нацистские военные преступники и коллаборационисты должны быть наказаны, несмотря на прошедшее время.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) России направил Канаде запрос на предоставление материалов уголовных дел в отношении бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера, который мог участвовать в расстреле более 200 детей в советском Ейске в годы Второй Мировой войны.

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