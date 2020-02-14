В Северной Осетии погиб мужчина после конфликта с применением огнестрельного оружия

В Северной Осетии один человек погиб в результате конфликта с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщает республиканское МВД на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел вечером 13 февраля. По данным следствия, ссора между группой лиц произошла на бытовой основе. В результате происшествия двое мужчин получили огнестрельные ранения. Они были госпитализированы в критическом состоянии, один из пострадавших скончался в медучреждении, не приходя в сознание.

Отмечается, что правоохранители установили всех участников инцидента. На данный момент принимаются все необходимые меры по их задержанию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».