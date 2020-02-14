Мать школьницы с «толстоватыми ногами» прокомментировала случай с директором

Мать девушки из Петрозаводска, которую директор школы осудил за ношение короткой юбки и назвал ее ноги «толстыми», прокомментировала произошедшее. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Ранее жительница Петрозаводска опубликовала видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку. При этом педагог указывала, что девочке нельзя носить юбки из-за «толстоватых ног».

По словам Олеси Кондратьевой, во время инцидента ее дочь заступилась за свою одноклассницу, у которой произошла ссора с учителем. Девушек вызвали к директору, когда одна из них покинула кабинет, с другой продолжили воспитательную беседу относительно внешнего вида.

Позже директор учреждения позвонила матери ученицы и заявила, что если та не приедет, то педагогу придется обратится в полицию.

Кондратьева посетила школу на следующий день. Тогда директор и несколько учителей стали жаловаться на ее дочь, при этом они не подозревали, что у девочки есть видеозапись с высказываниями директора в ее адрес.

По данному делу администрация Петрозаводска проводит проверку.

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