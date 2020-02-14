Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что сам Шамсутдинов не присутствовал на суде, так как был этапирован в Москву для прохождения психиатрической экспертизы.

В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело в отношении Руслана Мухатова по факту неуставных отношений в воинской части в Забайкальском крае. Он издевался над восемью сослуживцами и применял к ним насилие. Шамсутдинов проходит по данному делу как потерпевший. Мухатов признал вину, попросив суд об особом порядке рассмотрения дела.

25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены и сейчас находятся в московском госпитале имени Бурденко.

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