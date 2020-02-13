Устроившая истерику фитнес-тренер рассказала свою версию конфликта с таксистом

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Устроившая скандал с водителем такси фитнес-тренер Яна Данькова в Instagram объяснила мотив своих действий.

Накануне в сети распространились кадры видео, где девушка устроила истерику и побила таксиста за отказ ее везти.

По версии Даньковой, она получила уведомление, что водитель не начал поездку и счетчик не отключен, когда они уже выехали на шоссе.

«Водитель, почему-то долго не трогался с места. На мой вопрос «можем ли мы ехать побыстрее?», он ответил, что только за отдельную плату. ... У меня проблемный двор, мы долго пытались выехать, почти выехали на Можайское шоссе, телефон начал предупреждать, что он не начал поездку и счетчик не отключен», — написала она.

После вопроса, в чем причина, водитель начал хамить, заявила девушка.

Далее, по ее словам, водитель «начал угрожать», что высадит ее на Можайском шоссе и не хотел отменять заказ, чтобы она не смогла вызвать другую машину.

Она назвала действия таксиста «провокацией и манипуляцией». А свое поведение охарактеризовала как «чересчур вышла из себя». По ее признанию, страх остаться одной на шоссе ее «просто раздавил».

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