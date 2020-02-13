Прокуратура проверит информацию о 327 звонках в детскую поликлинику

В Челябинской области прокуратура проверит информацию о том, что жительница города Златоуст сделала 327 вызовов, чтобы дозвониться до детской поликлиники и вызвать врача двухлетней дочке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Органами прокуратуры по поручению прокурора области организована проверка информации СМИ о вызове врача ребенку в Златоусте с 327-го раза», — написано в сообщении.

Будет оценена деятельность врачей и городских органов здравоохранения. В случае выявления нарушений, прокуратура примет все необходимые меры.

Ранее депутат законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова опубликовала на своей странице в Facebook скриншот с многочисленными вызовами на номер под названием «Детская поликлиника».

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