В Ростовской области будут судить обвиняемого в убийстве пяти девушек

В суд поступило уголовное дело по обвинению жителя Ростовской области Давида Сарабашяна в насилии и последующем убийстве пяти женщин, сообщает РИА «Новости».

По информации следствия, в октябре 2018 года мужчина накинул куртку на шею 25-летней девушки, отчего она потеряла сознание. Затем он изнасиловал свою жертву и задушил. Предполагается, что с 2000 по 2003 мужчина таким же образом убил четырех незнакомых ему женщин в возрасте от 16 до 41 года.

В марте 2015 года Сарабашян пытался задушить и изнасиловать 29-летнюю девушку, но она смогла сбежать. Судебно-психиатрическая экспертиза определила у мужчины расстройство сексуального характера. Дата рассмотрения дела в суде еще не назначена.

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