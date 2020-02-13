В Петербурге врач подал в суд на сбежавшую из коронавирусного карантина пациентку
В Санкт-Петербурге главный санитарный врач Боткинской больницы подал в суд на пациентку, которая находилась в коронавирусном карантине, а после сбежала оттуда. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
Сама пациентка ранее рассказала в своем Instagram, как взломала дверной замок в палате и покинула медучреждение.
Женщине грозит штраф в размере 500 рублей из-за «невыполнения в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор».
Кроме того, главврач требует принудительно поместить пациентку под медицинское наблюдение, в течение 14 дней.
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