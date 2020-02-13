Бывший заммэра Новокузнецка арестован по подозрению в хищении госсредств

Бывший заместитель мэра Новокузнецка Андрей Федорчук, которого весной 2019 года глава города Сергей Кузнецов уволил за подделку служебных документов, арестован на два месяца по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Как отмечается, его подозревают в присвоении госсредств, направленных на исполнение муниципального контракта на оказание услуг в рамках подготовки к паводку.

Известно, что сумма ущерба составила около 7 млн рублей.

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