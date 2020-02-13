Посольство РФ: россиян нет среди заразившихся коронавирусом на японском судне

Среди заразившихся коронавирусом пассажиров круизного лайнера Diamond Princess граждан России нет. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на российское посольство в Японии.

Лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин у берегов Японии после того, как в начале февраля у одного из пассажиров диагностировали коронавирус. На борту находятся 3,7 тысяч людей, в том числе 24 россиянина.

В конце декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным заражены больше 60 тысяч, скончались – 1369 человек.

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