Mobile World Congress в Барселоне не состоится из-за коронавируса

Международная выставка мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) отменена из-за спровоцированного коронавирусом массового отказа компаний принимать в ней участие. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Так, мероприятие было запланировано на период с 24 по 27 февраля.

Участвовать в выставке отказались свыше 20 компаний, среди которых Sony, LG, Amazon, McAfee, Vivo, Deutsche Telekom и другие.

Уточняется, что окончательное решение об отмене выставки было принято организаторами мероприятия по итогам встречи. Ими выступила ассоциация GSMA, представляющая интересы операторов мобильной связи.

В свою очередь испанские власти просили компании не поддаваться панике.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 1100 человек умерли от коронавируса в Китае

— Россия избавилась от коронавируса