Mobile World Congress в Барселоне не состоится из-за коронавируса
Международная выставка мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) отменена из-за спровоцированного коронавирусом массового отказа компаний принимать в ней участие. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Так, мероприятие было запланировано на период с 24 по 27 февраля.
Участвовать в выставке отказались свыше 20 компаний, среди которых Sony, LG, Amazon, McAfee, Vivo, Deutsche Telekom и другие.
Уточняется, что окончательное решение об отмене выставки было принято организаторами мероприятия по итогам встречи. Ими выступила ассоциация GSMA, представляющая интересы операторов мобильной связи.
В свою очередь испанские власти просили компании не поддаваться панике.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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