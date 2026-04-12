HR-эксперт объяснила россиянам, что делать, если вы подвели руководителя

Подвести коллег — это не просто совершить техническую ошибку. Это создать некую слепую зону для команды, умолчать о проблеме и, тем самым, подвести компанию. Как действовать в ситуации, когда подвел коллег и руководителя, «Газете.Ru» рассказала Анастасия Махнакова, начальник отдела по обучению персонала и корпоративной культуре «Рок Энд Милл».

«Яркий пример — тихий срыв дедлайна. Это когда сотрудник понимает, что не успевает сдать отчет, например, в пятницу и молчит об этом до вечера четверга или даже до утра понедельника, а потом говорит: «Я не успел». В этом случае сотрудник просто остановил работу из-за возникшего препятствия, не сообщив об этом команде. В результате его коллеги вынуждены переделывать эту работу вместо него. И это большая проблема — своего рода воронка, которая тянет всю команду вниз», — объяснила она.

Такие ситуации, когда сотрудники умалчивают о проблемах, происходят либо из-за их страха признать свои ошибки и показаться некомпетентными, либо же из-за переоценки своих способностей и возможностей, чтобы справиться с задачей в срок.

«Я считаю, что замалчивание проблемы и есть некомпетентность. Если нацеленность на результат не является приоритетным для сотрудника, тогда фокус смещается с конечного результата на сам процесс. А это как раз чревато срывами сроков», — отметила эксперт.

По ее словам, не бывает идеальных исполнителей, таких суперпрофессионалов, которые никогда не ошибаются. Компании просто обязаны давать рекомендации своим сотрудникам, как действовать, если столкнулись с трудностями.

«Если же все-таки ошибка совершена, важно минимизировать ущерб. Как только вы понимаете, что сроки «горят» и вы не успеваете, сообщите об этом коллегам в ключе: «Коллеги, мне нужна ваша помощь. Я переоценил свои возможности, и к сроку не успею. Мне нужно либо дополнительное время закончить, либо ваша помощь». Или расскажите своему руководителю о проблеме и предложите свой вариант выхода из сложившейся ситуации. Не стоит перекладывать ответственность за свои ошибки на руководителя или других коллег с посылом «я не успеваю». Вместо этого предложите решение. Например: «я не успеваю сделать весь отчет, но ко времени Х я смогу сделать ключевые цифры», — посоветовала HR-специалист.

И самое главное — анализируйте свои ошибки: какой ресурс вам нужен был, чтобы вы успели, каких знаний или навыков вам не хватило.

«Работодатели ценят в своих сотрудниках честность и проактивность. Если вы ошиблись, но быстро подсветили проблему и предложили, как ее исправить — вы остаетесь надежным звеном команды. Самый ценный сотрудник — тот, кто доводит задачу до результата, даже если путь к нему оказался сложнее, чем планировалось», — поделилась эксперт.

Она также дала краткие советы по профилактике ошибок.

«Правило 15 минут». Если вы бьетесь над задачей 15 минут и не продвинулись ни на шаг — это сигнал, что нужно задать вопрос коллеге или руководителю. Это не слабость, это экономия ресурсов компании.

«Промежуточные итоги: не ждите финала». Делитесь промежуточным результатом. Это позволяет скорректировать курс до того, как будет потрачено слишком много времени впустую.

«Резерв времени». Всегда закладывайте +20% времени на непредвиденные обстоятельства. Прежде чем сказать руководителю дату и время результата ваших работ, приплюсуйте к этому времени 20%. Лучше сдать работу раньше, чем завершить ее с опозданием.

