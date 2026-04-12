Reuters раскрыл темы переговоров США и Ирана в Исламабаде

Reuters: переговоры Ирана и США касались Ормузского пролива, атома и санкций

Переговоры США и Ирана в Исламабаде, которые состоялись 11 апреля, касались Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, снятия санкционных ограничений и завершения конфликта в регионе. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

«Были проведены обсуждения главных тем, включая Ормузский пролив, ядерный вопрос, военные репарации, снятие санкций и завершение военного конфликта против Ирана», — говорится в публикации.

Переговоры между Ираном и США по поводу урегулирования на Ближнем Востоке прошли в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны провели три раунда переговоров.

От Исламской Республики во встрече участвовали глава МИД Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Американскую делегацию из 71 человека возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. В нее также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, член совета нацбезопасности Энди Бэйкер и советник по делам стран Азии Майкл Вэнс.

