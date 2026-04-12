Названа причина, почему собаки наклоняют голову, когда слышат странный звук

Наклоняя голову, собака меняет положение ушей, чтобы определить источник звука и понять ситуацию. Питомец также замечает, что хозяева умиляются такому жесту, и старается вызывать положительные эмоции чаще. Об этом «Газете.Ru» рассказала ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.

«При наклоне головы животное меняет положение ушных раковин, чтобы уловить малейшие изменения в громкости и времени поступления звука в каждое ухо. Это помогает точнее локализовать, откуда именно исходит шум, особенно если он высокочастотный или едва уловимый», — пояснила ветврач.

Еще одна причина — анатомическая. Собакам с длинными мордами бывает сложно видеть лицо человека целиком. Наклоняя голову, они смещают угол обзора и могут лучше разглядеть наши глаза, рот и мимику.

«Наклон головы может быть признаком активной умственной деятельности. Особенно, когда собака слышит знакомые любимые слова: «гулять», «вкусняшка», «игрушка» . Она не просто реагирует на звук, а предвкушает за ним приятные действия», — добавила Фроленко.

Кроме того, собака запоминает, что наклон головы вызывает умиление, ласку хозяина и иногда угощение. Все это для питомца — подкрепляющий стимул, поэтому он старается как можно чаще вызывать положительные эмоции.

«Однако важно отличать нормальное поведение от симптомов болезни, – предупреждает эксперт. — Если собака наклоняет голову часто, без видимой причины, особенно в сочетании с другими признаками — это повод обратиться к ветеринару».

Среди тревожных сигналов также можно отметить постоянную тряску или длительный наклон головы в одну сторону, навязчивое почесывание ушей и нарушение координации. Хаотичные движения глаз, вялость и потеря аппетита также должны насторожить хозяина.

