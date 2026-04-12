Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Названа причина, почему собаки наклоняют голову, когда слышат странный звук

Ветврач Фроленко: наклон головы вызывает умиление хозяина, и собака это повторяет
Zanna Pesnina/Shutterstock/FOTODOM

Наклоняя голову, собака меняет положение ушей, чтобы определить источник звука и понять ситуацию. Питомец также замечает, что хозяева умиляются такому жесту, и старается вызывать положительные эмоции чаще. Об этом «Газете.Ru» рассказала ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.

«При наклоне головы животное меняет положение ушных раковин, чтобы уловить малейшие изменения в громкости и времени поступления звука в каждое ухо. Это помогает точнее локализовать, откуда именно исходит шум, особенно если он высокочастотный или едва уловимый», — пояснила ветврач.

Еще одна причина — анатомическая. Собакам с длинными мордами бывает сложно видеть лицо человека целиком. Наклоняя голову, они смещают угол обзора и могут лучше разглядеть наши глаза, рот и мимику.

«Наклон головы может быть признаком активной умственной деятельности. Особенно, когда собака слышит знакомые любимые слова: «гулять», «вкусняшка», «игрушка» . Она не просто реагирует на звук, а предвкушает за ним приятные действия», — добавила Фроленко.

Кроме того, собака запоминает, что наклон головы вызывает умиление, ласку хозяина и иногда угощение. Все это для питомца — подкрепляющий стимул, поэтому он старается как можно чаще вызывать положительные эмоции.

«Однако важно отличать нормальное поведение от симптомов болезни, – предупреждает эксперт. — Если собака наклоняет голову часто, без видимой причины, особенно в сочетании с другими признаками — это повод обратиться к ветеринару».

Среди тревожных сигналов также можно отметить постоянную тряску или длительный наклон головы в одну сторону, навязчивое почесывание ушей и нарушение координации. Хаотичные движения глаз, вялость и потеря аппетита также должны насторожить хозяина.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!