США не увидели готовности Ирана отказаться от ядерной программы

Вэнс выразил надежду, что Иран пообещает не разрабатывать ядерное оружие
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам, что Вашингтон пока не видит готовности со стороны Ирана отказаться от разработки ядерного оружия.

Он подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо «твердое заверение» того, что Тегеран «не будет стремиться к созданию ядерного оружия и не будет пытаться получить инструменты, которые могут позволить ему быстро его создать».

«Видим ли мы со стороны Ирана готовность не разрабатывать ядерное оружие не просто сейчас, а в долгосрочной перспективе? Мы этого не видели, но еще надеемся увидеть», — отметил Вэнс.

По его словам, иранская сторона не приняла условия предложенного США соглашения.

Переговоры между США и Ираном по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке прошли в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны провели три раунда консультаций.

От Ирана во встрече участвовали министр иностранных дел Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Американскую делегацию возглавил Вэнс. В нее также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, член совета нацбезопасности Энди Бэйкер и советник по делам стран Азии Майкл Вэнс.

