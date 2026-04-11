Одесса частично обесточена, несмотря на обещание не отключать свет на Пасху

Одесса частично обесточена из-за аварии аварии на оборудовании. Об этом сообщает в Telegram-канале ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания, крупнейший частный холдинг в энергетической отрасли Украины).

Энергохолдинг уточнил, что света нет у жителей Хаджибейского и Пересыпского районов. Из-за аварии возможны проблемы в работе объектов критической инфраструктуры. Ремонтные бригады уже начали работу.

В ДТЭК пообещали сделать все возможное для восстановления подачи электроэнергии и поблагодарили горожан за терпение и понимание.

До этого «Укрэнерго» обещало жителям страны, что отключения света на Пасху не будет.

Утром стало известно, что морской порт и электрическая подстанция в Одессе подверглись атаке беспилотников. Военкор Юрий Котенок заявил, что в небе над городом заметили несколько дронов. Впоследствии в населенном пункте произошла серия взрывов. Городские власти сообщили о прилетах по объектам инфраструктуры.

Ранее в Киеве во время интервью Зеленского отключилось электричество.

 
