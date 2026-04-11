В Москву доставили Благодатный огонь

В Москву из Иерусалима доставили частицу пасхального Благодатного огня

Представители Фонда Андрея Первозванного доставили из Иерусалима в Москву частицу пасхального Благодатного огня. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из аэропорта Внуково, куда прибыл самолет российской делегации.

Борт вылетел из международного аэропорта Тель-Авива около 18:00 (мск). В полете лайнер находился примерно 4,5 часа.

Делегацию фонда, прилетевшую в Израиль за Благодатным огнем, возглавили председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).

Огонь привезут в храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение. Также лампады с огнем передадут представителям храмов Москвы и других городов России.

11 апреля Благодатный огонь вновь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В этот раз от входа патриарха Иерусалимского Феофила III в Кувуклию – часовню над ложем Гроба Господня — до самого появления священного пламени прошло около пяти минут.

Ранее началось Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным.