Хинштейн заявил о возвращении последних курян из плена

Хинштейн сообщил о возвращении последних семи курян из украинского плена

Возвращенные из украинского плена семь жителей Курской области прибыли в Курск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАХ.

По его словам, всех жителей разместили в пункт временного размещения (ПВР).

«Людей обеспечат всеми необходимыми вещами. Также выдали сертификаты, каждый на 30 тыс. рублей — это региональная помощь для покупки самого нужного на первое время», — написал Хинштейн.

11 апреля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приехала на пограничный пункт белорусско-украинской границы, где поприветствовала возвращающихся с Украины жителей Курской области.

10 апреля Москалькова сообщала, что в Россию возвращаются последние семь курян, которых Украина удерживала в качестве заложников на территории Сумской области. В их числе — пять женщин и двое мужчин, уточнила омбудсмен.

Ранее Хинштейн рассказал о состоянии вернувшихся из плена курян.