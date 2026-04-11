День космонавтики — 2026: 70 красивых открыток и поздравлений с праздником

Красивые, мотивирующие, забавные открытки на День космонавтики и поздравления с праздником

12 апреля в России празднуют День космонавтики. В этот день в 1961 году летчик-космонавт Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космическое пространство на корабле «Восток» и вернулся на Землю. Это событие стало мировой сенсацией и до сих пор вызывает радость и гордость у миллионов россиян. «Газета.Ru» подготовила 70 открыток и пожеланий на День космонавтики, чтобы поздравить с праздником близких вам людей.

Красивые открытки на День космонавтики

Вы можете поздравить близкого человека красивой открыткой с Днем космонавтики. Для этого скачайте понравившуюся картинку на телефон или компьютер и отправьте ее в любом мессенджере или разместите в социальных сетях. Не забудьте добавить от себя пожелание, чтобы ваше поздравление порадовало получателя.

Открытки с Юрием Гагариным и космонавтами

Открытки с Юрием Гагариным, а также картинки в советском стиле — отличный способ напомнить близкому человеку о первом полете человека в космос, который состоялся 65 лет назад.

Мотивирующие открытки на День космонавтики

День космонавтики — один из популярных праздников и у взрослых, и у детей. Все дело в том, что многих увлекает тема бескрайнего космоса и тайн, скрытых во Вселенной. Мы часто сравниваем свою жизнь с захватывающим полетом и желаем добиться космических успехов.

Открытки с Белкой и Стрелкой на День космонавтики

В День космонавтики вспоминают не только легендарный полет Юрия Гагарина, но и Белку и Стрелку — собак, которые первыми из животных совершили успешный орбитальный полет в августе 1960 года. Можно сказать, что именно благодаря им на Земле узнали о возможности выживания в космосе!

Забавные открытки на День космонавтики

Эти открытки напомнят вам и получателю о беззаботном детстве с цветными карандашами в руках и мечтами о бескрайнем космосе.

Открытки со стихами на День космонавтики

В День космонавтики можно отправить близкому человеку красивые открытки со стихами, чтобы скрасить его настроение в этот день.

Текстовые поздравления

* С Днем космонавтики! Желаю тепла, уюта и такого же бескрайнего счастья, как космос над нами!

* Поздравляю с Днем космонавтики! Для меня ты — самая главная звезда! Сияй и озаряй мой путь и дальше!

* С Днем космонавтики! Желаю сиять, как самые яркие созвездия!

* С Днем космонавтики! Пусть жизнь будет наполнена радостью и гармонией, а Вселенная исполняет любые желания!

* С Днем космонавтики! Желаю космических достижений во всех сферах жизни!

* Крепкого здоровья, как у космонавта, и стремительного взлета! С Днем космонавтики!

* Поздравляю с Днем космонавтики! Пусть любовь в нашей семье будет такой же бесконечной, как космос!

* С Днем космонавтики! Желаю достигнуть космических высот!

* С Днем космонавтики! Пусть наш дом будет тихой гаванью во Вселенной, где всегда спокойно и радостно!

* С Днем космонавтики! Желаю неземных приключений, ярких открытий и исполнения мечты!

* С Днем космонавтики! Желаю тебе космической энергии на пути к своей планете!

* С Днем космонавтики! Желаю тебе стать настоящим покорителем звезд и никогда не переставать мечтать!

* Поздравляю с Днем космонавтики! Звездных побед и космических просторов!

* С Днем космонавтики! Желаю тебе найти свою звезду и смело идти к ней! Пусть она станет для тебя путеводной!

* Поздравляю с Днем космонавтики! Желаю тебе выйти на счастливую орбиту!

* Поздравляю с праздником! Желаю тебе космической удачи и ярких взлетов во всех делах!

* С Днем космонавтики! Чаще смотри на звезды — и все получится!

* Поздравляю Днем космонавтики! Желаю тебе всегда находить свою звезду и идти к ней без сомнений! Слушай свое сердце, ведь космос зовет тебя!

* С Днем космонавтики! Смело иди к своей цели!

* Со всемирным Днем авиации и космонавтики! Желаю тебе энергии, как у космического двигателя! Помни, что за пределами твоего сознания открываются новые горизонты!

* С Днем космонавтики! Пусть удача сопровождает тебя на каждой орбите жизни, а все космические мечты сбываются!

* С Днем космонавтики! Желаю тебе космических идей и ресурсов для их воплощения!

* Поздравляю с Днем космонавтики! Космических масштабов в делах и земных радостей в личной жизни!

* С Днем космонавтики! Помни: звезды ждут наших открытий!

* Со всемирным Днем авиации и космонавтики! Пусть впереди будет бескрайний космос возможностей!

* С Днем космонавтики! Желаю уверенно держать курс на успех и достигать самых высоких целей!

* С Днем космонавтики! Пусть работа приносит космические результаты!

* С Днем космонавтики! Желаю новых профессиональных высот и ярких достижений!

* Поздравляю с Днем космонавтики! Пусть каждый проект начинается успешным запуском и ведет к грандиозному результату!

* С Днем космонавтики! Помни, что ты — главный пилот своей жизни!

* Поздравляю с Днем космонавтики! Пусть энергия и идеи будут такими же мощными, как запуск ракеты!

* С Днем космонавтики! Желаю уверенного движения вперед и отличных результатов!

* Поздравляю с праздником! Пусть твоя жизнь будет яркой и прекрасной, как звездное небо!

* С Днем космонавтики! Желаю вдохновения, продуктивности и космических перспектив!

* Поздравляю со всемирным Днем авиации и космонавтики! В любом полете желаю тебе обходиться без перегрузок!

История Дня космонавтики

День космонавтики в России посвящен знаменательному событию — 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин полетел в космос. Корабль провел на орбите 108 минут, космонавт благополучно приземлился около деревни Смеловка в Саратовской области. После этого сенсационного полета Гагарин стал одним из самых популярных людей не только в СССР, но и во всем мире. Его встречали с любовью во многих странах. Тысячи детей мечтали стать космонавтами и увидеть звезды из иллюминатора космического корабля.

Увековечить первый полет человека в космос и учредить в честь него праздник предложил космонавт Герман Титов. В ноябре 1968 года на Генеральной конференции Международной авиационной федерации 12 апреля утвердили Всемирным днем авиации и космонавтики. В 2011 году была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении памятной даты — Международного дня полета человека в космос.

В 2026 году празднуется 65-я годовщина полета Юрия Гагарина. В День космонавтики по всей России проходят тематические мероприятия, показы фильмов о космосе и лекции для любителей астрономии. Специальные программы для посетителей готовят парки, космические музеи и планетарии. А еще в этот день чествуют ученых, инженеров, космонавтов и всех сотрудников, занятых в космической отрасли.