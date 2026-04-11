«Начинаем расчистку»: боевые корабли США прошли через Ормузский пролив

Два американских эсминца прошли через Ормузский пролив в рамках операции по его разминированию, сообщило Центральное командование ВС США. Как заявил Дональд Трамп, Вашингтон начнет расчистку пролива от иранских мин «в качестве услуги» странам, «не набравшимся смелости» заняться этим. Ранее о проходе американских судов через пролив писал портал Axios: по его данным, это первый такой случай с начала войны. Иран при этом сообщения о проходе эсминцев отрицает.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет расчистку Ормузского пролива от иранских мин в качестве услуги странам, «не набравшимся смелости» заняться этим. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

Он рассказал, что 28 минных заградителей, которые Иран установил в проливе, сейчас «лежат на дне моря».

«Мы сейчас начинаем процесс расчистки Ормузского пролива в качестве услуги странам по всему миру, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы сделать эту работу самим», — отметил Трамп.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что подготовка к разминированию начата и два американских эсминца уже пересекли пролив .

«Эсминцы USS Frank E. Petersen (DDG-121) и USS Michael Murphy (DDG-112) прошли через Ормузский пролив и действовали в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению полного очищения пролива от морских мин, ранее установленных Корпусом стражей исламской революции Ирана», — говорится в заявлении командования.

Корабли в Ормузском проливе

Ранее 11 апреля о проходе нескольких американских военных кораблей через Ормузский пролив сообщил портал Axios. Как заявил журналистам неназванный американский чиновник, это произошло на фоне начавшихся в Исламабаде переговоров Вашингтона и Тегерана. По данным издания, в ходе операции суда пересекли пролив с востока на запад, направившись в Персидский залив, а затем вернулись в Аравийское море .

«Это была операция, направленная на обеспечение свободы судоходства в международных водах», — заявил источник Axios.

По его словам, маневр не был согласован с Ираном. Чиновник также назвал операцию первым случаем прохода американских военных кораблей через пролив с начала войны.

При этом государственное телевидение Исламской Республики опровергло информацию о том, что суда смогли беспрепятственно пересечь Ормузский пролив. Высокопоставленный представитель ВС Ирана заявил, что «американское военное судно было предупреждено о том, что оно станет целью в течение 30 минут, если продолжит движение».

«Один американский корабль развернулся после получения предупреждения», — говорится в сообщении .

Американский чиновник при этом отметил, что США не получали никакого предупреждения. Иранское агентство Fars же утверждает, что ВС Ирана отслеживали американский эсминец, движущийся из Фуджейры, и передали эту информацию США через пакистанских посредников.

Открытие Ормузского пролива

Открытие Ормузского пролива для международного судоходства стало одним из ключевых условий объявленного Трампом двухнедельного перемирия. По словам главы США, именно из-за готовности Тегерана «к полному, немедленному и безопасному» открытию пролива Вашингтон и согласился на такой шаг.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи впоследствии подтвердил, что Исламская Республика откроет Ормузский пролив на время двухнедельного режима прекращения огня, однако сделано это будет «с учетом технических ограничений». 8 апреля два судна — греческий сухогруз NJ Earth и судно Daytona Beach под флагом Либерии — смогли пересечь пролив, однако затем он снова был закрыт. Таким образом Тегеран отреагировал на израильские удары по Ливану, сообщало агентство Fars.

Газета Financial Times также писала, что Иран требует по $1 в криптовалюте за каждый баррель нефти на борту танкеров, проходящих через Ормузский пролив во время двухнедельного перемирия с США. По данным издания, капитаны танкеров должны будут направлять иранским властям по электронной почте данные о грузе, а в ответ получат инструкции по оплате. Пустые суда при этом будут проходить бесплатно.

The New York Times со ссылкой на американских чиновников отмечала, что Тегеран не может полностью открыть Ормузский пролив, поскольку не имеет возможности обнаружить и обезвредить все установленные в акватории мины .

«Корпус стражей исламской революции Ирана выпустил предупреждения о возможности столкновения кораблей с морскими минами, а полуофициальные новостные организации опубликовали карты с указанием безопасных маршрутов. Ограниченность этих маршрутов во многом объясняется тем, что Иран хаотично заминировал пролив», — говорилось в публикации.