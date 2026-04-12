Умер дядя режиссера Кристофера Нолана — актер Джон Нолан

DM: актер из фильма «Бэтмен: Начало» Джон Нолан скончался в возрасте 87 лет

Британский актер Джон Нолан, дядя известных братьев-режиссеров Кристофера и Джонатана Ноланов, скончался. Об этом сообщает Daily Mail.

«Джон Нолан, актер, наиболее известный по ролям в фильмах «Бэтмен: Начало» и «В поле зрения», скончался в возрасте 87 лет», — говорится в материале.

О причинах смерти не сообщается.

Карьера Джона Нолана в кино началась в 1967 году, до этого он работал в театре. Широкому зрителю он известен по ролям в фильмах «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Дюнкерк», «Дюна: Пророчество».

До этого стало известно, что скончался американский актер Джеймс Толкан, звезда трилогии «Назад в будущее» и фильма «Топ Ган». Ему было 94 года. В трилогии «Назад в будущее» Джеймс Толкан сыграл роль мистера Стрикленда — директора школы, — а также дедушки этого персонажа. Кроме того, он сыграл командира Тома «Стингера» Джардиана в «Топ Ган».

