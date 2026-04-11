«От 1102 до 4596 лет тюрьмы»: турецкая прокуратура потребовала пожизненный срок для Нетаньяху

Демонстранты сжигают портрет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на акции протеста против ракетных ударов США и Израиля по Ирану у здания израильского консульства в Стамбуле, март 2026 года

Прокуратура Стамбула потребовала приговорить премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и ряд израильских чиновников к пожизненному заключению. Обвинение запрашивает для них «от 1102 лет до 4596 лет тюрьмы» по делу о геноциде, жестоком обращении и других преступлениях. Расследование в отношении израильских властей началось после того, как в октябре 2025-го они перехватили на пути в Газу флотилию «Сумуд» с Гретой Тунберг. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Генеральная прокуратура Стамбула запросила пожизненный срок для заочно арестованного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в геноциде и ряде других преступлений. Об этом сообщила турецкая газета Hürriyet.

«Прокуратура направила в 10-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам обвинительное заключение, потребовав пожизненное заключение и сроки от 1102 лет до 4596 лет тюрьмы для 35 обвиняемых», — говорится в публикации.

По данным издания, кроме Нетаньяху, в списке также оказаль министр обороны Израиля Исраэль Кац, его предшественник на посту Йоав Галант, министр по делам наследия Амичай Элияху, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, глава Генштаба ВС Израиля Эяль Замир, глава ВМС Израиля Давид Саар Салама. Чиновников обвиняют в преступлениях против человечности, геноциде, пытках, а также грабеже в связи с нападением на флотилию «Сумуд».

В заявлении ведомства говорится, что операция против флотилии была не разовой акцией, а «спланированным, организованным и совместным деянием», осуществленным на высшем государственном уровне.

Захват «Глобальной флотилии стойкости»

Расследование в отношение израильских властей началось в Турции после того, как в октябре 2025-го Израиль перехватил следовавшие в Газу суда «Глобальной флотилии стойкости» («Сумуд»). В составе флотилии находились более 450 активистов из 44 стран — они отправились из Барселоны в Газу в конце августа. Израильский МИД тогда отмечал, что участникам миссии предлагали мирный способ доставки любой помощи, однако флотилия отказалась. В итоге ВМС Израиля начали операцию по перехвату судов.

Представители флотилии заявляли, что Израиль проявил «активную агрессию». Так, судно Florida было намеренно протаранено в море во время захвата, а другие — атакованы водометами.

Активистов, в том числе Грету Тунберг, задержали. Адвокаты, которые представляли участников флотилии, рассказывали, что задержанных оскорбляли и оставляли без еды и воды. Один из активистов также уточнил, что израильтяне обращались с ним как с животными.

«Они тащили маленькую Грету [Тунберг] за волосы на наших глазах, избивали ее и заставляли целовать израильский флаг. Они делали с ней все, что только можно, в назидание другим», — вспоминал участник флотилии, турецкий активист Эрсин Челик.

В МИД Израиля при этом назвали «наглой ложью» заявления о жестоком обращении с Тунберг и другими задержанными. Впоследствии активистов депортировали в страны Европы, а также в Турцию.

МИД Турции заявил, что действия израильских ВМС являются «актом пиратства». В ведомстве отметили, что нападение на мирных активистов, среди которых находятся граждане Турции, в том числе депутаты Великого национального собрания, представляет собой грубое нарушение норм международного права.

В ноябре 2025-го Стамбульская генеральная прокуратура выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других израильских чиновников.

«Согласно заявлению Генеральной прокуратуры Стамбула, в ходе расследования было установлено, что израильские государственные должностные лица несут уголовную ответственность за «систематические акты геноцида и преступления против человечности», совершенные в секторе Газа, а также за действия, направленные против Глобальной флотилии Сумуд», — писало издание Daily Sabah.