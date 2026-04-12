Иран в ходе переговоров не принял американские условия

Иранская сторона не приняла условия предложенного США соглашения. Об этом журналистам по итогам переговоров в Исламабаде заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс, его слова приводит РИА Новости.

«Они решили не принимать наши условия», – сказал он.

Вэнс отметил, что невозможность достичь соглашения между делегациями является куда более плохой новостью для Ирана, нежели для Соединенных Штатов.

По его словам, американская делегация возвращается на родину, так и не достигнув сделки с Тегераном.

«Мы возвращаемся в Соединенные Штаты, не достигнув соглашения», — указал вице-президент США.

До этого стало известно, что переговоры касались Ормузского пролива, репараций, ядерной тематики, снятия санкционных ограничений и окончательного завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Переговоры между Ираном и США по поводу урегулирования на Ближнем Востоке прошли в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны провели три раунда переговоров.

От Исламской Республики во встрече участвовали глава МИД Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Американскую делегацию из 71 человека возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. В нее также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, член совета нацбезопасности Энди Бэйкер и советник по делам стран Азии Майкл Вэнс.

