В Тегеране заявили, что Ормузский пролив откроют только с разрешения Ирана

Азизи: Ормузский пролив может быть открыт только с разрешения Ирана

Открытие Ормузского пролива для судоходства может произойти только с разрешения Ирана. Об этом заявил глава комиссии национальной безопасности Ирана Эбрахим Азизи в соцсети Х.

«Ормузский пролив может быть открыть только с разрешения Ирана, а не при помощи постов в социальных сетях», — написал он.

Он отметил, что в данный момент пролив находится под полным контролем иранских ВМС. В Иране следят за развитием событий.

До этого президент США Дональд Трамп сообщал, что 28 минных заградителей, которые Иран установил в проливе, сейчас «лежат на дне моря», и удивился, что у Исламской Республики «нет ни мужества, ни воли» ликвидировать мины самой.

На этом фоне журналист портала Axios Барак Равид узнал, что несколько военных американских кораблей пересекли Ормузский пролив без согласования с Ираном. Как заявил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, прежний опыт диалога с Вашингтоном подорвал доверие Тегерана.

Ранее в Ормузском проливе впервые после прекращения огня заметили нефтяные супертанкеры.