Пасха — 2026: 70 красивых и добрых открыток и поздравлений с праздником

Пасхальные открытки с цыплятами и зайцами для детей и взрослых
Милая открытка «С Пасхой!» и короткое поздравление — простой способ поднять настроение юному поколению вашей семьи, а также более взрослым родственникам, друзьям и знакомым. Скачайте картинку на смартфон или компьютер и отправьте в любом удобном мессенджере. А еще можно поделиться пасхальной открыткой в социальных сетях, чтобы как можно больше людей увидели ваш пост с поздравлением.
Жизнерадостные открытки с Пасхой
Поздравьте близких со Светлой Пасхой с помощью красивой открытки с позитивным посылом. Не забудьте добавить главную фразу-приветствие «Христос воскресе!»
Красивые открытки с поздравлением с Пасхой
Если Пасху вы встречаете вдалеке от дорогих вам людей, не расстраивайтесь! Отправьте близкому человеку красочную пасхальную картинку с теплыми пожеланиями и надеждой на скорую встречу.
Старинные и винтажные открытки с Пасхой
Если хотите отличиться, отправьте оригинальную картинку, стилизованную под почтовую или старинную открытку.
Христианские открытки с Пасхой с молитвами и пожеланиями
Для многих людей Светлое Христово Воскресение наполнено глубоким сакральным смыслом. Это время духовного роста, размышлений о вечном, очищения души. Чтобы радость большого торжества и пасхальной службы у ваших родных и близких сохранилась на всю Светлую неделю, выберите открытку в христианском стиле.
Открытки с Пасхой со стихами
Поздравления с Пасхой в стихах — еще один способ выразить родным и близким свое внимание.
Поздравления с Пасхой для родных, друзей, коллег
Поздравления для родственников
* Христос воскресе! Пусть этот светлый праздник принесет в вашу жизнь гармонию, тихую радость и уверенность в завтрашнем дне!
* Со Светлым Христовым Воскресением! Пусть в душе расцветает мир, а в нашем доме царят тепло и благополучие!
* Христос воскресе! Желаю, чтобы этот великий праздник наполнил сердце светом, а мысли — добром и чистотой!
* С Пасхой! Желаю внутреннего обновления, душевного покоя и искренней радости в каждом дне!
* Поздравляю с Пасхой! Пусть благодать этого дня коснется сердца и принесет умиротворение и радость! Христос воскресе!
* С Пасхой! Да будет с вами Божья благодать и крепость веры!
* Поздравляю с Пасхой! Пусть в нашем доме всегда будет радость, а в душе — вера и любовь!
* Христос воскресе! Пусть каждый новый день будет наполнен смыслом, теплом и тихой радостью!
* Христос воскресе! Пусть в нашей жизни всегда будет место для радости, надежды и любви.
* С Воскресением Христовым! Пусть Пасха подарит обновление, мир в душе и крепкую веру!
* Христос Воскресе! Пусть свет Пасхи озаряет нашу жизнь и объединяет всех близких нам людей в любви и мире!
* С Пасхой! Желаю, чтобы в нашем доме всегда был уют, а каждый день начинался с доброй улыбки!
* Христос Воскресе! Пусть радость и торжество этого дня будут с нами сегодня и всегда!
Поздравления для друзей
* Христос воскресе! Пусть вера укрепляет, а любовь вдохновляет на большие свершения и добрые дела!
* С великим праздником Пасхи! Желаю, чтобы каждый твой день был озарен надеждой и добрыми переменами!
* Христос воскресе! Желаю, чтобы этот праздник подарил тебе ощущение чуда и внутреннего равновесия!
* С Пасхой! Пусть этот праздник вдохновит на добрые дела и подарит силы для новых свершений!
* Поздравляю с Воскресением Христовым! Пусть свет праздника наполнит ваш дом миром, благодатью и радостью!
* Со Светлым праздником Пасхи! Пусть вера укрепляет дух, а надежда ведет тебя только вперед!
* Поздравляю с Пасхой! Желаю, чтобы твое сердце было наполнено теплом, а душа — светлой радостью!
* С Пасхой! Пусть она принесет тебе добрые события и любовь близких! Спасибо за то, что ты есть!
* Поздравляю с Воскресением Христовым! Желаю, чтобы за все добрые поступки тебе воздалось свыше!
* Поздравляю со Светлым Воскресением Христовым! Пусть каждый момент жизни будет согрет теплом и верой!
* Христос воскресе! Пусть в твоей душе всегда будет весна, а в сердце — покой и радость!
* Христос воскресе! Пусть радость Воскресения наполнит твою жизнь светом, добром и гармонией!
Поздравления для коллег и партнеров
* Поздравляю со светлым праздником! Пусть Воскресение Христово принесет ясность, силу и вдохновение!
* С Пасхой! Пусть этот день станет началом светлого периода, наполненного счастьем и душевным теплом!
* Христос воскресе! Желаю, чтобы свет этого праздника разогнал все тревоги и наполнил жизнь смыслом и покоем!
* С Пасхой вас и вашу семью! Пусть добро, любовь и свет сопровождают вас и ваших близких каждый день!
* Со светлым праздником Пасхи! Пусть Воскресение Христово принесет вам благополучие и радость!
* С Пасхой! Желаю провести этот день вместе с близкими!
* Со Светлым Воскресением Христовым! Пусть в сердце будет спокойствие, а в жизни — любовь и радость!
* Поздравляю с Пасхой! Пусть свет Воскресения принесет ясность в мыслях и легкость в сердце!
* С Пасхой! Желаю, чтобы благодать этого дня наполнила ваш дом миром и согласием!
* Христос воскресе! Пусть этот день станет символом обновления и началом светлой полосы в жизни.
* Христос воскресе! Пусть праздник принесет вдохновение и веру в лучшее!
* С Пасхой! Пусть свет этого дня помогает находить силы и идти вперед с надеждой!
История и суть праздника
В главный христианский праздник православные верующие вспоминают чудесное Воскресение Христово. Сын Божий пережил страдания и смерть на Кресте ради спасения человечества, погрязшего в грехах, подарив ему надежду на вечную жизнь. Поэтому Пасха символизирует победу над смертью.
Дата праздника каждый год меняется. Она рассчитывается по пасхалии — системе церковных вычислений, которая включает в себя сочетание лунного цикла, равноденствия и воскресного дня. В 2026 году православная Пасха отмечается 12 апреля.
Так как православная церковь использует юлианский календарь, а католическая — григорианский, то и Пасха отмечается в разные дни. В 2026 году католики отметили праздник 5 апреля.
С Пасхой связано множество важных традиций. Подготовка к празднику начинается более чем за месяц до Пасхи, в это время верующие соблюдают строгий пост, больше молятся, чаще посещают богослужения, участвуют в таинствах исповеди, причастия, соборования.
Накануне праздника проходит торжественное богослужение. В этот момент верующие собираются в храме поздно вечером на пасхальную полунощницу. В 12 часов начинается крестный ход, после него следует заутреня и литургия.
После Пасхи наступает Светлая седмица: в следующие шесть дней после Пасхального воскресенья совершается богослужение по пасхальному чину при открытых царских вратах. Попразднство Пасхи длится 40 дней.
Во время Пасхи и в течение сорока дней после нее принято обмениваться пасхальными приветствиями: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!». Фразы выражают веру, духовное единение и радость по поводу Христова Воскресения.