Пасха — 2026: 70 красивых и добрых открыток и поздравлений с праздником

Красочные пасхальные картинки и добрые пожелания в прозе и стихах

12 апреля православные верующие отмечают Пасху, или Светлое Христово Воскресение. В этот день все поздравляют друг друга с праздником и обмениваются пасхальными приветствиями «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!». Можно порадовать своих близких, друзей, коллег красивой пасхальной открыткой с добрыми пожеланиями. «Газета.Ru» подготовила красочные картинки и душевные поздравления с Пасхой.

Пасхальные открытки с цыплятами и зайцами для детей и взрослых

Милая открытка «С Пасхой!» и короткое поздравление — простой способ поднять настроение юному поколению вашей семьи, а также более взрослым родственникам, друзьям и знакомым. Скачайте картинку на смартфон или компьютер и отправьте в любом удобном мессенджере. А еще можно поделиться пасхальной открыткой в социальных сетях, чтобы как можно больше людей увидели ваш пост с поздравлением.

Жизнерадостные открытки с Пасхой

Поздравьте близких со Светлой Пасхой с помощью красивой открытки с позитивным посылом. Не забудьте добавить главную фразу-приветствие «Христос воскресе!»

Красивые открытки с поздравлением с Пасхой

Если Пасху вы встречаете вдалеке от дорогих вам людей, не расстраивайтесь! Отправьте близкому человеку красочную пасхальную картинку с теплыми пожеланиями и надеждой на скорую встречу.

Старинные и винтажные открытки с Пасхой

Если хотите отличиться, отправьте оригинальную картинку, стилизованную под почтовую или старинную открытку.

Христианские открытки с Пасхой с молитвами и пожеланиями

Для многих людей Светлое Христово Воскресение наполнено глубоким сакральным смыслом. Это время духовного роста, размышлений о вечном, очищения души. Чтобы радость большого торжества и пасхальной службы у ваших родных и близких сохранилась на всю Светлую неделю, выберите открытку в христианском стиле.

Открытки с Пасхой со стихами

Поздравления с Пасхой в стихах — еще один способ выразить родным и близким свое внимание.

Поздравления с Пасхой для родных, друзей, коллег

Поздравления для родственников

* Христос воскресе! Пусть этот светлый праздник принесет в вашу жизнь гармонию, тихую радость и уверенность в завтрашнем дне!

* Со Светлым Христовым Воскресением! Пусть в душе расцветает мир, а в нашем доме царят тепло и благополучие!

* Христос воскресе! Желаю, чтобы этот великий праздник наполнил сердце светом, а мысли — добром и чистотой!

* С Пасхой! Желаю внутреннего обновления, душевного покоя и искренней радости в каждом дне!

* Поздравляю с Пасхой! Пусть благодать этого дня коснется сердца и принесет умиротворение и радость! Христос воскресе!

* С Пасхой! Да будет с вами Божья благодать и крепость веры!

* Поздравляю с Пасхой! Пусть в нашем доме всегда будет радость, а в душе — вера и любовь!

* Христос воскресе! Пусть каждый новый день будет наполнен смыслом, теплом и тихой радостью!

* Христос воскресе! Пусть в нашей жизни всегда будет место для радости, надежды и любви.

* С Воскресением Христовым! Пусть Пасха подарит обновление, мир в душе и крепкую веру!

* Христос Воскресе! Пусть свет Пасхи озаряет нашу жизнь и объединяет всех близких нам людей в любви и мире!

* С Пасхой! Желаю, чтобы в нашем доме всегда был уют, а каждый день начинался с доброй улыбки!

* Христос Воскресе! Пусть радость и торжество этого дня будут с нами сегодня и всегда!

Поздравления для друзей

* Христос воскресе! Пусть вера укрепляет, а любовь вдохновляет на большие свершения и добрые дела!

* С великим праздником Пасхи! Желаю, чтобы каждый твой день был озарен надеждой и добрыми переменами!

* Христос воскресе! Желаю, чтобы этот праздник подарил тебе ощущение чуда и внутреннего равновесия!

* С Пасхой! Пусть этот праздник вдохновит на добрые дела и подарит силы для новых свершений!

* Поздравляю с Воскресением Христовым! Пусть свет праздника наполнит ваш дом миром, благодатью и радостью!

* Со Светлым праздником Пасхи! Пусть вера укрепляет дух, а надежда ведет тебя только вперед!

* Поздравляю с Пасхой! Желаю, чтобы твое сердце было наполнено теплом, а душа — светлой радостью!

* С Пасхой! Пусть она принесет тебе добрые события и любовь близких! Спасибо за то, что ты есть!

* Поздравляю с Воскресением Христовым! Желаю, чтобы за все добрые поступки тебе воздалось свыше!

* Поздравляю со Светлым Воскресением Христовым! Пусть каждый момент жизни будет согрет теплом и верой!

* Христос воскресе! Пусть в твоей душе всегда будет весна, а в сердце — покой и радость!

* Христос воскресе! Пусть радость Воскресения наполнит твою жизнь светом, добром и гармонией!

Поздравления для коллег и партнеров

* Поздравляю со светлым праздником! Пусть Воскресение Христово принесет ясность, силу и вдохновение!

* С Пасхой! Пусть этот день станет началом светлого периода, наполненного счастьем и душевным теплом!

* Христос воскресе! Желаю, чтобы свет этого праздника разогнал все тревоги и наполнил жизнь смыслом и покоем!

* С Пасхой вас и вашу семью! Пусть добро, любовь и свет сопровождают вас и ваших близких каждый день!

* Со светлым праздником Пасхи! Пусть Воскресение Христово принесет вам благополучие и радость!

* С Пасхой! Желаю провести этот день вместе с близкими!

* Со Светлым Воскресением Христовым! Пусть в сердце будет спокойствие, а в жизни — любовь и радость!

* Поздравляю с Пасхой! Пусть свет Воскресения принесет ясность в мыслях и легкость в сердце!

* С Пасхой! Желаю, чтобы благодать этого дня наполнила ваш дом миром и согласием!

* Христос воскресе! Пусть этот день станет символом обновления и началом светлой полосы в жизни.

* Христос воскресе! Пусть праздник принесет вдохновение и веру в лучшее!

* С Пасхой! Пусть свет этого дня помогает находить силы и идти вперед с надеждой!

История и суть праздника

В главный христианский праздник православные верующие вспоминают чудесное Воскресение Христово. Сын Божий пережил страдания и смерть на Кресте ради спасения человечества, погрязшего в грехах, подарив ему надежду на вечную жизнь. Поэтому Пасха символизирует победу над смертью.

Дата праздника каждый год меняется. Она рассчитывается по пасхалии — системе церковных вычислений, которая включает в себя сочетание лунного цикла, равноденствия и воскресного дня. В 2026 году православная Пасха отмечается 12 апреля.

Кстати Так как православная церковь использует юлианский календарь, а католическая — григорианский, то и Пасха отмечается в разные дни. В 2026 году католики отметили праздник 5 апреля.

С Пасхой связано множество важных традиций. Подготовка к празднику начинается более чем за месяц до Пасхи, в это время верующие соблюдают строгий пост, больше молятся, чаще посещают богослужения, участвуют в таинствах исповеди, причастия, соборования.

Накануне праздника проходит торжественное богослужение. В этот момент верующие собираются в храме поздно вечером на пасхальную полунощницу. В 12 часов начинается крестный ход, после него следует заутреня и литургия.

После Пасхи наступает Светлая седмица: в следующие шесть дней после Пасхального воскресенья совершается богослужение по пасхальному чину при открытых царских вратах. Попразднство Пасхи длится 40 дней.

Во время Пасхи и в течение сорока дней после нее принято обмениваться пасхальными приветствиями: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!». Фразы выражают веру, духовное единение и радость по поводу Христова Воскресения.