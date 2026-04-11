Россияне за день завоевали 32 медали Кубка мира по самбо

Российские самбисты завоевали 32 медали в первый день Кубка мира в Ереване
Российские самбисты, впервые за четыре года выступающие под флагом и гимном страны на международных соревнованиях среди взрослых, завоевали в первый день Кубка мира в Ереване (Армения) 32 медали, причем 16 из них — золотые.

В спортивном самбо у мужчин не было равных Денису Пастернаку (64 кг), Андрей Корнеев (79 кг), Аслан Абазов (88 кг), Максим Мерзляков (98 кг), и Антон Брачев (свыше 98 кг). Павел Иванов (признан в РФ иностранным агентом) (до 58 кг), Егор Смертин (64 кг) и Азнаур Папшуов (88 кг) довольствовались серебром, а Никита Назаров и Эльдар Гаджиев (оба — до 71 кг), Артем Кривых (79 кг), Андрей Аюбов (98 кг) и Антон Кривобоков (свыше 98 кг) — бронзой.

В боевом самбо у женщин на высшую ступень пьедестала почета поднялись Валерия Теплышева (50 кг), Ульяна Фирсова (54 кг), Вера Лоткова (59 кг), Мария Ворошилова (65 кг), Яна Полякова (72 кг), Надежда Татарченко (80 кг), и Анжела Гаспарян (свыше 80 кг). Уступили соотечественницам в финалах Мария Дорошенко (54 кг), Дарья Кузьмина (59 кг) и Яна Козырева (80 кг). А третьи места достались Ольге Брягине (50 кг), Полине Александровой (72 кг) и Кристине Макиевой (свыше 80 кг).

В самбо среди слепых спортсменов (класс SVI1) победы отпраздновали Алсу Насырова (59 кг) среди женщин, а также Андрей Демидов (64 кг), Артем Меркулов (79 кг), Павел Селиванов (98 кг) среди мужчин. При этом Виктор Руденко (79 кг) взял серебро, а Венер Латыпов (64 кг) — бронзу.

Самбо слепых дебютировало на чемпионате мира 2024-го в Астане, но только среди мужчин. Год спустя ФИАС получила признание Международного паралимпийского комитета и продолжила развивать направление для спортсменов с нарушениями зрения, а нынешний турнир стал первым, в котором приняли участие и женщины.

«Для нас большая честь видеть, как самбо слепых выходит на новый уровень — теперь не только мужчины, но и женщины с нарушениями зрения смогут побороться за награды главных стартов. Уверен, их пример вдохновит тысячи людей во всем мире и сподвигнет к занятиям самбо», — отметил президент ФИАС Василий Шестаков.

Он также поблагодарил генерального партнера АО «Газпромбанк» и официальных партнеров — компанию «Роснефть» и банк ВТБ за помощь в организации и проведении Кубка мира.

Ранее сообщалось, что на Кубке мира по самбо в Ереване женщины дебютировали в соревнованиях среди слепых.

 
