СМИ узнали о намерениях Ирана в отношении Ормузского пролива

Иран собирается пропускать через Ормузский пролив не более 10 кораблей ежедневно, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Издание уточняет, что о своих намерениях Исламская Республика сообщила посредникам. Тегеран также намерен брать плату за проход через пролив.

«Плата доходит до двух миллионов долларов для самых больших супертанкеров», — говорится в материале.

Там отмечается, что пересекающие пролив суда должны иметь разрешения и плыть по специальным маршрутам.

Переговоры между Ираном и США по поводу урегулирования на Ближнем Востоке начались в Исламабаде накануне при посредничестве премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны провели три раунда переговоров.

По словам источников, атмосфера на встречах была положительной. Однако ситуация с Ормузским проливом осталась тупиковой.

Ранее боевые корабли США прошли через Ормузский пролив.

 
